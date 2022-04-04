Безруков раскритиковал смену названия картины «Русские танцовщицы»

Сергей Безруков прокомментировал смену названия картины Дега «Русские танцовщицы»

Сергей Безруков возмутился новостью о том, что лондонская национальная галерея The National Gallery переименовала картину французского художника-импрессиониста Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в «Украинских танцовщиц», и раскритиковал это решение. Свое мнение артист сообщил в авторском Telegram-канале.

Актер задался вопросом, что в таком случае ждет российскую культуру в будущем. «Что дальше? Великую школу русского балета тоже назовут украинской?» — написал звезда сериала «Бригада».

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой также отреагировал на смену названия картины, назвав решение лондонской национальной галереи политическим кретинизмом.

Ранее Сергей Безруков высказался по поводу российского кинопроката. Актер допустил закрытие большинства кинотеатров РФ после отмены западных премьер.