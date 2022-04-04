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Швыдкой назвал переименование «Русских танцовщиц» политическим кретинизмом

Швыдкой назвал переименование «Русских танцовщиц» политическим кретинизмом
Михаил Швыдкой

Михаил Швыдкой. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Переименование полотна французского художника, одного из виднейших представителей импрессионистского движения Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в «Украинские танцовщицы» является «политическим кретинизмом», заявил специальный представитель президента страны по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Его слова передает РИА Новости в понедельник, 4 апреля.

«Строго говоря, это еще один образец политического кретинизма, я прошу прощения за резкость. Потому что, во-первых, это нарушает авторское право художника. Во-вторых, с таким же успехом можно назвать всех русских писателей украинскими», — заявил Швыдкой.

3 апреля стало известно, что Лондонская национальная галерея переименовала картину Дега «Русские танцовщицы» в «Украинские танцовщицы». Представители музея заявили, что название полотна на протяжении многих лет являлось предметом постоянных дискуссий, но галерея сочла нынешнюю ситуацию «подходящим моментом, чтобы обновить название».

В марте Швыдкой призвал не лишать наград деятелей культуры за «русофобские» высказывания.

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Евгений Шульгин
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