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Швыдкой призвал не лишать наград деятелей культуры за русофобские высказывания

Спецпредставитель президента РФ Швыдкой: деятелей культуры в России не стоит лишать наград
Михаил Швыдкой

Михаил Швыдкой. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Деятелей культуры в России не стоит лишать наград и званий за их русофобские высказывания, заявил специальный представитель президента страны по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, пишет ТАСС со ссылкой на «Известия».

Он прокомментировал инициативу по лишению работников культуры наград и званий за русофобские высказывания. Отбирать у людей звания, полученные ими за культурные или научные достижения, не стоит, призвал он.

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Швыдкой уточнил, что работающие в сфере культуры люди — эмоциональные. По его мнению, «с ними нужно разговаривать». «Культура — сфера достаточно тонкая, и с людьми культуры надо вести диалог», — подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Вооруженные силы России (ВС РФ) будут преследовать на Украине лиц, совершивших преступления против мирного населения и российских граждан, пообещал глава государства.

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Марина Совина
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