Актер Безруков допустил закрытие большинства кинотеатров РФ после отмены западных премьер

Актер Сергей Безруков допустил закрытие большинства российских кинотеатров после отмены в стране западных премьер. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Артист отметил, что российский рынок покинули не только Disney и Warner Bros., «но и вся пачка голливудских мейджоров», включая SPPR, WDS и UPI.

«Давайте будем честны: 75-80 процентов недосбора из-за блокбастеров вот так просто отечественным кино не закроешь. Поэтому часть залов уже законсервирована, а другая может оказаться на грани закрытия в самое ближайшее время», — подчеркнул актер.

Безруков добавил, что ему тяжело наблюдать за этим. Однако, по его словам, данная ситуация может послужить «отправной точкой для прорыва нашего кино».

Ранее в марте российские кинотеатры пообещали заморозить цены на билеты и продукцию кинобаров. Данную информацию подтвердили руководители объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино», «Премьер-зала», «Каро», «Киномакса» и «Синема стар».

