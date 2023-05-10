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01:55, 10 мая 2023Мир

В Пентагоне назвали самую мощную технологию в ведении войны

Глава Генштаба США Милли назвал ИИ самой мощной технологией в ведении войны
Марк Милли

Марк Милли. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли предположил, какая технология в ведении войны является самой мощной. Его слова приводит РИА Новости.

Во время выступления на конференции глава Генштаба США назвал искусственный интеллект (ИИ) наиболее самой мощной из всех быстроразвивающихся технологий в ведении войны. По его мнению, достоинством этого инструмента является возможность принятия решений быстрее противника.

«Возможность принимать решения быстрее и точнее, является значительным преимуществом в ведении войны. Искусственный интеллект и квантовые вычисления дадут это стране, которая преуспеет в их военном применении», — отметил представитель Пентагона.

В том же выступлении Милли назвал сроки появления в мире беспилотных вооруженных сил. «В следующие 10-15 лет мы увидим беспилотные или как минимум частично пилотируемые военно-воздушные силы, военно-морские силы и танковые силы», — спрогнозировал он.

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Марина Совина
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