Американский генерал назвал сроки появления в мире беспилотных вооруженных сил

Американский генерал Милли: через 10-15 лет в мире появятся беспилотные вооруженные силы

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли назвал сроки появления в мире беспилотных или частично управляемых военно-воздушных (ВВС), военно-морских (ВМС), а также танковых сил. По его мнению, это должно произойти в ближайшие 10-15 лет, сообщает РИА Новости.

«В следующие 10-15 лет мы увидим беспилотные или как минимум частично пилотируемые военно-воздушные силы, военно-морские силы и танковые силы», — заявил американский генерал.

Он также заявил о большой перспективности беспилотной техники и подчеркнул, что скорость ее внедрения продолжает расти и становится беспрецедентной.

Ранее глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк рассказал, что Китай проводит тщательную модернизацию своих войск, занимаясь разработкой вооружений для нанесения ударов на все большие расстояния.