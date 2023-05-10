В США заявили об угрожающих темпах модернизации китайских войск

Американский генерал Ванхерк: Китай модернизирует свои войска угрожающими темпами

Глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк рассказал, что Китай проводит тщательную модернизацию своих войск, занимаясь разработкой вооружений для нанесения ударов на все большие расстояния, сообщает РИА Новости.

«Пекин продолжает проводить амбициозную военную модернизацию своих вооруженных сил угрожающими темпами», — заявил американский генерал.

Он выразил уверенность в том, что Пекин увеличивает темпы разработки передового оружия и технологий отнюдь не для того, чтобы применять их лишь для региональной обороны. По его словам, Китай стремиться увеличить дальнобойность своего оружия.

Ранее заместитель главы Минобороны США Кэтлин Хикс рассказала, что Пентагон намерен заниматься сдерживанием Китая в течение десятилетий с целью не допустить возникновения у Пекина мыслей о проявлении какой-либо агрессии. Она подчеркнула, что сдерживание КНР не означает наличие конфликта между странами.