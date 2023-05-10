Арестович заявил об увеличении числа русскоговорящих киевлян

Арестович заявил, что со временем число русскоговорящих людей в Киеве будет увеличиваться

Киев остается русскоязычным городом и со временем число русскоговорящих людей в нем будет увеличиваться. Об этом заявил экс-советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.

«Станет больше русского языка, в Киеве его уже больше», — заявил он, добавив, что украинское общество в лице «говорящих голов» и идеологов часто «становится на позицию отрицания реальности».

В подтверждение своих слов, Арестович привел пример знакомой, работающей кассиром в одном из магазинов Киева. Она подсчитала, что из сотни покупателей 12 киевлян обращаются к ней на украинском языке, а 86 — на русском.

Ранее в 14 областях Украины утвердили программы развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни. Эти программы, вытесняющие использование русского языка, реализуются в первую очередь в сферах образования, культуры, транспорта, охраны здоровья, интернет-ресурсов и деятельности органов государственной власти.