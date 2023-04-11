В 14 областях Украины ввели программы вытеснения русского языка

Языковой омбудсмен Креминь рассказал о вытеснении русского языка в 14 областях Украины

Программы развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни введены уже в 14 областях Украины. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, передает его пресс-служба.

Эти программы, вытесняющие использование русского языка, по словам омбудсмена, реализуются в первую очередь в сферах образования, культуры, транспорта, охраны здоровья, интернет-ресурсов и деятельности органов государственной власти.

Кремень также добавил, что нынешняя «языковая стабильность, так же как стойкость нации» беспрецедентна за всю истории украинской независимости.

Ранее на Украине уволили университетского преподавателя, которая читала студентам лекции на русском языке. Лектор отказалась переходить на украинский, что не понравилось ее слушателям.