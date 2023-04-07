На Украине лектора вуза отстранили от работы из-за использования русского языка

«24 канал»: на Украине лектора вуза отстранили от работы из-за занятий на русском языке

На Украине лектора Государственного налогового университета в Ирпене Киевской области отстранили от работы из-за использования русского языка во время занятий. Об этом сообщает «24 канал».

Отмечается, что студенты просили преподавателя философии Любовь Воробьеву перейти на украинский в ходе лекции, однако получили отказ. Из-за этого произошел конфликт, о котором была поставлена в известность администрация вуза.

Обучающиеся написали коллективное обращение, после чего лектор была отстранена от работы, также будет проведено служебное расследование. О ситуации уведомили уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя.

Ранее в Одессе кассиршу оштрафовали за использование русского языка на работе — она пыталась помочь покупателю перевести непонятное ему слово на украинском.

