Российские спецназовцы уничтожили группу ВСУ до восьми человек под Авдеевкой

Боец Даг заявил, что спецназ РФ уничтожил группу ВСУ до восьми человек под Авдеевкой

Российский спецназ Южной группировки войск уничтожил группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью до восьми человек на авдеевском направлении. Об этом рассказал военнослужащий с позывным Даг, передает РИА Новости.

По его словам, огонь велся из автоматического гранатомета АГС-17, до противника было 850-900 метров, корректировка происходила при помощи беспилотника.

Военнослужащий добавил, что ВСУ активизировались и работают одновременно из нескольких орудий, в том числе танков и минометов, у российских бойцов стоит задача вести наблюдение с выявлением целей.

«Так как здесь ландшафт такой, поля, если будет противник контрнаступать, мы должны задержать их», — рассказал он.

Ранее глава пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал о ликвидации российскими военными разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.

