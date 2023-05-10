Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:57, 10 мая 2023Россия

Российские спецназовцы уничтожили группу ВСУ до восьми человек под Авдеевкой

Боец Даг заявил, что спецназ РФ уничтожил группу ВСУ до восьми человек под Авдеевкой

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российский спецназ Южной группировки войск уничтожил группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью до восьми человек на авдеевском направлении. Об этом рассказал военнослужащий с позывным Даг, передает РИА Новости.

По его словам, огонь велся из автоматического гранатомета АГС-17, до противника было 850-900 метров, корректировка происходила при помощи беспилотника.

Военнослужащий добавил, что ВСУ активизировались и работают одновременно из нескольких орудий, в том числе танков и минометов, у российских бойцов стоит задача вести наблюдение с выявлением целей.

«Так как здесь ландшафт такой, поля, если будет противник контрнаступать, мы должны задержать их», — рассказал он.

Ранее глава пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал о ликвидации российскими военными разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден предупредил о последствиях дефолта в США. Чем грозит возможный кризис?
Учительница занялась оральным сексом с учеником и попала под суд
Названы неожиданные эрогенные зоны женщин
В российском городе третий раз за год загорелся мусорный полигон
Маск ответил на слова экс-ведущего Fox News Карлсона о шоу в Twitter
Москвичи назвали хиты популярного в СССР кафе-мороженого
Российские спецназовцы уничтожили группу ВСУ до восьми человек под Авдеевкой
Искусственный интеллект ускорил научные открытия
Российские военные уничтожили разведчиков ВСУ
Американский генерал назвал главный страх НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.