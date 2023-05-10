Российские военные уничтожили разведчиков ВСУ

Подразделения группировки «Восток» уничтожили разведгруппу ВСУ на южнодонецком направлении

Глава пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал о ликвидации российскими военными разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, сообщает ТАСС.

«На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки "Восток" при поддержке минометной батареи уничтожена разведгруппа противника», — заявил он.

Кроме того, по его словам, экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1 уничтожил взводный опорный пункт украинских солдат недалеко от села Водяное, а 240-миллиметровые самоходные минометы 2С4 «Тюльпан» нанесли удар пункту временной дислокации ВСУ около поселка Великая Новоселка.

Ранее полковник запаса, Герой России Александр Никишин раскрыл наиболее вероятный сценарий, по которому украинские бойцы могут организовать свое контрнаступление. Он выразил уверенность в том, что они будут проводить атаку по нескольким направлениям.