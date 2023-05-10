В России раскрыли наиболее вероятный сценарий контрнаступления ВСУ

Полковник запаса Никишин: ВСУ будут проводить контрнаступление по нескольким направлениям

Полковник запаса, Герой России Александр Никишин в разговоре с Ura.ru раскрыл наиболее вероятный сценарий, по которому Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут организовать свое контрнаступление. Он выразил уверенность в том, что они будут проводить атаку по нескольким направлениям.

«Это может быть наступление на ряде направлений, что как вариант может быть, потому что сгруппировать ударный кулак вне нашего огневого, авиационного, ракетного воздействия им уже не удается», — заявил эксперт.

По его словам, украинским солдатам также не удастся произвести складирование нужного количества горюче-смазочных материалов (ГСМ), снаряжения и топлива. Он выразил уверенность в том, что реализация подобной операции станет для них крайне сложным маневром в связи с наличием недостаточного количества боеприпасов и возможностей их доставки на оперативную глубину, малому количеству боевой авиации. Также Никишин подчеркнул, что у России имеются широкие возможности ведения военно-космической разведки и радиоэлектронного подавления противника, что негативно скажется на наступлении ВСУ.

Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли отказался считать контрнаступление украинских бойцов решающим этапом конфликта. По словам министра, никто не может знать заранее, как оно пройдет. Он подчеркнул, что западным союзникам следует искать возможности для увеличения и ускорения поставок вооружений Киеву.