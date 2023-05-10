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03:58, 10 мая 2023Мир

В Британии отказались считать контрнаступление Украины решающим этапом конфликта

Глава МИД Британии Клеверли: контрнаступление ВСУ может не стать решающим этапом конфликта
Джеймс Клеверли

Джеймс Клеверли . Фото: Ian Davidson / Globallookpress.com

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли отказался считать контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) решающим этапом конфликта. Его слова приводит ТАСС.

По словам министра, никто не может знать заранее, как оно пройдет. Он подчеркнул, что западным союзникам следует искать возможности для увеличения и ускорения поставок вооружений Киеву.

«Я не буду спекулировать о том, как именно это будет выглядеть, особенно в преддверии контрнаступления этой весной. Но я хочу сказать одну вещь: это не фильм», — подчеркнул Клеверли, добавив, что в реальном мире все выглядит иначе.

Глава МИД не стал публично обсуждать возможность поставок на Украину Великобританией ракет большой дальности. Он также высказался о возможности приема страны в НАТО, отметив, что безопасность может быть достигнута не только за счет членства в альянсе, но и иными гарантиями.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне, по итогам которых объявил о планах двух государств создать коалицию для восстановления Украины после окончания военного конфликта в стране. Он подчеркнул, что переговоры по данному вопросу уже начались.

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Марина Совина
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