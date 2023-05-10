Президент Бразилии отреагировал на информацию о просьбе продать Киеву БТР

Президент Бразилии Силва заявил, что не знает о просьбе продать Киеву бразильские БТР

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте опроверг информацию о запросе Украины на поставку ей бразильских бронетранспортеров (БТР). Слова Силвы приводит ТАСС.

Это ложная информация, по крайней мере в моем случае. Такого запроса нет, — ответил бразильский лидер на просьбу журналиста прокомментировать появление в СМИ информации о БТР.

9 мая газета Estado de S. Paulo со ссылкой на источники в Минобороны Бразилии сообщила, что в конце апреля из аппарата военного атташе Украины в Бразилиа в ведомство был направлен запрос о продаже Киеву до 450 БТР «Гуарани» в санитарной версии.

Ранее сообщалось, что Луис Инасиу Лула да Силва ушел от ответа на вопрос о принадлежности Крыма. «Есть много вещей, которые можно обсудить, — Крым, другие территории, НАТО», — сказал он, добавив, что вопрос принадлежности полуострова должны решать Россия и Украина.