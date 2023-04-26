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14:22, 26 апреля 2023Мир

Президент Бразилии ушел от ответа на вопрос о принадлежности Крыма

Президент Бразилии Лула да Силва ушел от ответа на вопрос о принадлежности Крыма

Фото: Juan Medina / Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ушел от ответа на вопрос о принадлежности Крыма. Его слова приводит Reuters.

«Есть много вещей, которые можно обсудить, — Крым, другие территории, НАТО», — сказал он, добавив, что вопрос принадлежности Крыма должны решать Россия и Украина.

Помимо этого, политик призвал к созданию группы для посредничества в переговорах между двумя странами. По его словам, после мирных переговоров можно будет обсуждать все что угодно.

Ранее глава бразильского МИД Мауру Виейра высказался о желании участвовать в диалоге Москвы и Киева, но не в качестве лидера. Дипломат заверил, что бразильские власти уже общались с российскими и украинскими коллегами на эту тему.

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Виктория Кондратьева
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