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12:42, 25 апреля 2023Мир

В Бразилии высказались о желании участвовать в диалоге России и Украины

Глава МИД Бразилии Виейра заявил, что страна будет продолжать диалог с Россией и Украиной

Фото: Faisal Al Nasser / Reuters

Бразилия будет продолжать диалог с Россией и Украиной ради мирного урегулирования конфликта между странами. Об этом заявил глава бразильского МИД Мауру Виейра, сообщает РИА Новости.

«У нас есть контакты с Украиной, я уже говорил по телефону с моим украинским коллегой, президент [Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва] уже говорил с [украинским президентом Владимиром] Зеленским, поэтому я думаю, что мы продолжим этот диалог. То же самое с Москвой... У нас есть контакты с обеими сторонами», — высказался дипломат.

В то же время Виейра подчеркнул, что Бразилия не собирается предлагать свою кандидатуру на место лидера группы стран-посредников в деле мирного урегулирования. «Мы готовы пригласить или действовать вместе с другими странами, готовыми содействовать миру, со странами, у которых есть каналы связи с обеими сторонами, странами, которые могут свободно разговаривать с обеими сторонами», — уточнил он.

В начале апреля Лула да Сильва заявил, что Киеву следует отказаться от притязаний на Крым, признав его российским, ради достижения мира на территории Украины. Помимо этого, президент Бразилии также обвинил США в подогревании конфликта на Украине, призвав власти страны перейти к поиску мирного урегулирования.

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Виктория Кондратьева
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