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15:27, 7 апреля 2023Мир

Президент Бразилии призвал Киев отказаться от притязаний на Крым

Президент Бразилии Луис да Силва призвал Украину отказаться от Крыма ради мира

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Киев должен отказаться от притязаний на Крым ради достижения мира на территории всей Украины. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу да Силва в интервью французскому изданию Le Figaro.

По остальным территориям, которые вошли в состав России, бразильский политик предложил провести «переосмысление». «[Президент Украины Владимир] Зеленский тоже не может хотеть всего. (…) Мы должны найти решение», — сказал Луис да Силва.

Ранее стало известно, что президент Бразилии не разделил позицию Запада по Украине. Помимо этого, он раскритиковал быстрое включение в конфликт США и Европейского союза. При этом политик добавил, что Бразилия поддерживает целостность каждой нации и не соглашается с действиями России на Украине.

Тогда же президент Бразилии призвал не дать силам НАТО «разместиться» в районе границ России. По его мнению, этот фактор стоит включить в положения мирных переговоров по Украине. Он также отметил, что если Россия и Украине будут садиться за сто переговоров, то им придется пойти на значительные уступки. В частности, по новым территориям, вошедшим в состав РФ.

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Варвара Кошечкина
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