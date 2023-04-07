Президент Бразилии призвал Киев отказаться от притязаний на Крым

Президент Бразилии Луис да Силва призвал Украину отказаться от Крыма ради мира

Киев должен отказаться от притязаний на Крым ради достижения мира на территории всей Украины. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу да Силва в интервью французскому изданию Le Figaro.

По остальным территориям, которые вошли в состав России, бразильский политик предложил провести «переосмысление». «[Президент Украины Владимир] Зеленский тоже не может хотеть всего. (…) Мы должны найти решение», — сказал Луис да Силва.

Ранее стало известно, что президент Бразилии не разделил позицию Запада по Украине. Помимо этого, он раскритиковал быстрое включение в конфликт США и Европейского союза. При этом политик добавил, что Бразилия поддерживает целостность каждой нации и не соглашается с действиями России на Украине.

Тогда же президент Бразилии призвал не дать силам НАТО «разместиться» в районе границ России. По его мнению, этот фактор стоит включить в положения мирных переговоров по Украине. Он также отметил, что если Россия и Украине будут садиться за сто переговоров, то им придется пойти на значительные уступки. В частности, по новым территориям, вошедшим в состав РФ.