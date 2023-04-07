Бразилия заявила о необходимости не допустить нахождения НАТО у границ России

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что НАТО не должна находиться у границ России

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что необходимо не допускать нахождения НАТО у границ России. По его мнению, данный вопрос должен стать одним из положений мирных переговоров по ситуации на Украине, если они все же состоятся, сообщает ТАСС.

«НАТО не должна иметь возможность разместиться у границ [России]», — заявил глава государства.

Он отметил, что в том случае, если стороны конфликта в конечном итоге сядут за стол переговоров, каждой из сторон придется пойти на значительные уступки. Бразильский лидер добавил, что статус Крыма, возможно, не стоит обсуждать, однако состояние новых российских регионов точно следует обговорить. При этом он подчеркнул, что и президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует рассчитывать на то, что Россия станет выполнять все условия, выдвинутые Киевом.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй рассказал, что западные страны находятся не в том положении, чтобы указывать Пекину, как ему стоит действовать в вопросе ситуации на Украине, призвав их прекратить давление на КНР.