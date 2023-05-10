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14:26, 10 мая 2023Бывший СССР

Украина попросила у Бразилии бронетранспортеры для эвакуации раненых

Tecnologia e Defesa: Украина попросила у Бразилии 450 БТР Guarani для эвакуации раненых

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

450 бронетранспортеров (БТР) Guarani попросила Украина у Бразилии, передает бразильский журнал Tecnologia e Defesa. По информации издания, запрос в министерство обороны страны передал военный атташе Украины 27 апреля.

Киев хочет получить аварийно-спасательную модификацию БТР, которую намереваются использовать для эвакуации гражданских и раненых. Украина также обещает предоставить гарантии неиспользования машин в боестолкновениях.

Вскоре после этого президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте опроверг информацию о запросе Украины на поставку ей бразильских бронетранспортеров (БТР).

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Алевтина Запольская
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