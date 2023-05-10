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00:55, 10 мая 2023Мир

В ЕС задумали ужесточить закон против американских облачных сервисов

Reuters: ЕС ужесточит правила в сфере кибербезопасности для Amazon, Google и Microsoft

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Власти Евросоюза задумали изменить правила в сфере кибербезопасности для компаний США и поставщиков облачных сервисов. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.

Отмечается, что в ЕС планируют ужесточить закон против Amazon, Google, Microsoft и других американских облачных сервисов, которые не входят в организацию и желают получить сертификат кибербезопасности ЕС для обработки конфиденциальных данных. Они смогут это осуществить «только через совместное сотрудничество с компанией, базирующейся в ЕС».

«Предприятия, чей зарегистрированный головной офис или штаб-квартира не расположены в государстве — члене ЕС, не должны, прямо или косвенно, единолично или совместно, осуществлять положительный или отрицательный эффективный контроль над CSP [политика безопасности контента]», — отмечается в документе.

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Марина Совина
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