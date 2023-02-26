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18:12, 26 февраля 2023Мир

Еврокомиссия запретила чиновникам использовать TikTok на работе

Еврокомиссия потребовала от сотрудников удалить TikTok со служебных телефонов

Фото: Solen Feyissa / Unsplash

Сотрудники Еврокомиссии (ЕК) должны удалить видеосервис TikTok со своих служебных телефонов, а также с личных устройств, у которых есть доступ к конфиденциальной информации. Об этом говорится в сообщении на сайте ЕК.

Причиной решения названы соображения безопасности и возможность утечки секретных данных. В четверг, 24 февраля, еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон сообщил, что Совет ЕС принял те же меры в отношении сервиса, принадлежащего китайской ByteDance. Позже этому примеру последовала и Европейская внешнеполитическая служба.

В декабре прошлого года Сенат США принял закон о запрете федеральным служащим использования TikTok на устройствах, у которых есть доступ к конфиденциальной информации. До этого подобные запреты ввели в нескольких американских штатах.

Директор ЦРУ Уильям Бернс подчеркивал, что популярность TikTok в США беспокоит Вашингтон из-за предполагаемых шпионских функций приложения. По его оценке, возможность для властей Китая получить данные пользователей представляет собой реальную угрозу национальной безопасности.

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Платон Щукин
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