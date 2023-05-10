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01:30, 10 мая 2023Россия

В России назвали количество готовых к контрнаступлению бойцов ВСУ

Полковник запаса Насонов: около 80 тысяч бойцов ВСУ готовы к проведению контрнаступления

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Эксперт по безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов в беседе с Ura.ru назвал количество бойцов в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были подготовлены к проведению контрнаступления против российских военных. По его словам, их численность составляет около 80 тысяч человек.

«В Украине подготовлено порядка восьми механизированных бригад, численность которых они явно завышают. Даже со всеми силами усиления их порядка 75-80 тысяч», — заявил он.

Насонов отметил, что если проанализировать всю информацию об анонсированных поставках ВСУ военный техники, то выходит, что весь личный состав, который планируется направить в наступление, не удастся «убрать под броню». Он выразил уверенность в том, что у Киева недостаточно солдат для того, чтобы провести успешное контрнаступление и прорвать оборону российских военных.

Ранее в Пентагоне оценили объем военной помощи Украине и заявили, что он превысил 37,6 миллиарда долларов с начала работы администрации президента США Джо Байдена. При этом с начала спецоперации России на Украине Вашингтон оказал Киеву поддержку на сумму более 36,9 миллиарда долларов.

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Марина Совина
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