В США оценили объем военной помощи Украине

Пентагон: общий объем военной помощи США Украине превысил 37,6 миллиарда долларов

В Пентагоне прокомментировали общий объем военной помощи, выделенной Украине. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

В министерстве оценили объем военной помощи Украине и заявили, что он превысил 37,6 миллиарда долларов с начала работы администрации президента США Джо Байдена. При этом с начала спецоперации России на Украине Вашингтон оказал Киеву поддержку на сумму более 36,9 миллиарда долларов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обещал помогать Украине вопреки проблемам Вашингтона. По его мнению, США обязаны и «разбираться с вызовами дома и с мировыми, понимая связь между ними».

9 мая США выделили Украине новый пакет военной помощи. Объем поставок оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Вашингтон также заявил о поддержке «самых неотложных потребностей Украины» и приверженности наращиванию потенциала Вооруженных сил Украины (ВСУ).