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07:14, 10 мая 2023Мир

Раскрыты подробности о продлении зерновой сделки

Источник РИА Новости назвал переговоры в Стамбуле по продлению зерновой сделки решающими

Фото: Unsplash

Переговоры по зерновой сделке в Стамбуле, запланированные в четырехстороннем формате на 10-11 мая, обладают решающим значением. Об этом сообщил источник РИА Новости, близкий к ситуации.

Собеседник агентства раскрыл подробности о продлении зерновой сделки и назвал предстоящие переговоры решающими. Однако на данный момент стороны не пришли к какому-либо решению. По словам информатора, Москва использует в диалоге конструктивный подход и ожидает выполнения своих требований.

«Нет, пока нет продвижений. Технические делегации обсудили различные варианты, которые будут обсуждаться уже на высоком уровне. Будем надеяться, что обсуждения приведут к консенсусу», — заключил источник.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын оценил вероятность продления зерновой сделки после 18 мая. Он подчеркнул, что для этого предпринимаются определенные шаги.

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Марина Совина
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