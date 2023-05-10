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05:11, 10 мая 2023Россия

Избитая матерью и бабушкой в Ингушетии четырехлетняя девочка пришла в сознание

Глава Ингушетии Калиматов: избитая матерью четырехлетняя девочка пришла в сознание

Кадр: Telegram-канал Махмуда-Али Калиматова

В Ингушетии избитая матерью и бабушкой четырехлетняя девочка пришла в сознание. Об этом сообщил в Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Маленькая Самира, пострадавшая от жестокого обращения безответственных и бессердечных взрослых, наконец-то пришла в себя. Девочка в сознании и дышит сама, без помощи ИВЛ», — сообщил он.

Калиматов добавил, что состояние ребенка остается тяжелым, несмотря на положительную динамику. Он также подчеркнул, что правоохранительные органы устанавливают всех виновных в происшествии.

В пресс-службе главы Ингушетии уточнили, что у девочки наблюдается интоксикационный синдром, анемия, психоневрологическая симптоматика, что обуславливает тяжесть ее состояния. Ей оказывают все необходимое лечение.

30 апреля в больнице города Малгобек оказалась четырехлетняя девочка со следами истязания. Следователи установили, что ребенка избили мать и бабушка. Одновременно с девочкой в больнице оказались ее двухлетний брат и пятилетняя сестра. Родительницу детей заключили под стражу, сообщил Следственный комитет.

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Марина Совина
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