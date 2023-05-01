В Ингушетии избившую четырехлетнюю дочь мать заключили под стражу

СКР: в Ингушетии заключили под стражу мать, истязавшую четырехлетнюю дочь

В Ингушетии мать, тяжело избившую четырехлетнюю дочь, заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

30 апреля в больнице города Малгобек оказалась четырехлетняя девочка со следами истязания. Следователи установили, что ребенка избили мать и бабушка. Одновременно с девочкой в больнице оказались ее двухлетний брат и пятилетняя сестра. У этих детей следов побоев не обнаружили.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин взял под контроль ход расследования уголовного дела и поручил руководителю регионального главка ведомства Андрею Коноводу представить доклад об обстоятельствах, установленных в рамках расследования», — говорится в сообщении СКР.

В ближайшее время процессуальную оценку дадут действиям других родственников пострадавшего ребенка и работе должностных лиц органов системы профилактики.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону супруги Яков и Анастасия Майборода убили восьмимесячную дочь. Чтобы скрыть следы преступления, они расчленили тело девочки и заявили о ее пропаже.