Раскрыты подробности убийства грудного ребенка родителями в российском городе

В Ростове-на-Дону отец случайно убил восьмимесячную дочь, когда пытался ударить жену ногой

В Ростове-на-Дону отец случайно убил восьмимесячную дочь, когда пытался ударить жену ногой. Подробности жестокого убийства грудного ребенка в российском городе раскрыл Telegram-канал Baza.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Платона Кляты. Предприниматель Яков Майборода во время ссоры с женой, студенткой-педиатром Анастасией, попытался ударить ее ногой, но промахнулся и попал в голову дочери. От нанесенных повреждений девочка скончалась.

Затем молодые родители попытались избавиться от тела — расчленили дочь и разложили останки по пакетам, чтобы потом вынести их на улицу. После они обратились в полицию и заявили о пропаже ребенка. Останки девочки были обнаружены во время осмотра места жительства семейной пары. Якова и Анастасию задержали, в отношении них возбудили уголовное дело.

В марте жительница Белгорода убила себя и восьмимесячную дочь. По предварительной версии, причиной этому послужил уход мужа из семьи. Официально оформить развод пара не успела. Помимо этого, россиянка страдала от послеродовой депрессии. Тела жительницы Белгорода и ребенка были обнаружены в ванне. Рядом находились записки, адресованные родителям женщины и ее супругу.