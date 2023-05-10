В Великобритании родился первый ребенок от ДНК трех человек

В Великобритании родился первый ребенок от ДНК трех человек с помощью нового метода ЭКО

В Великобритании родился первый ребенок от ДНК трех человек, сообщает The Guardian. Достичь таких результатов врачам из Центра фертильности Ньюкасла удалось с помощью инновационного метода ЭКО.

Новый способ проведения экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) заключается в использовании яйцеклеток здоровых женщин-доноров для создания эмбрионов без наследственных заболеваний, которые передаются через мутации биологических матерей.

Получившиеся эмбрионы в себе содержат сперматозоид и яйцеклетку биологических родителей с митохондриями донорской яйцеклетки. В итоге у ребенка ДНК от его матери и отца (99,8 процента) и небольшое количество генетического материала (около 37 генов) — от донора.

Процедура состоит из нескольких этапов. Сначала спермой отца отдельно оплодотворяется яйцеклетка от биологической матери с мутациями и здоровой женщины-донора. Затем ядро из донорской яйцеклетки удаляется и заменяется материалом из оплодотворенной яйцеклетки матери. После чего эмбрион с полным набором хромосом от обоих родителей, но со здоровыми митохондриями донора имплантируется в матку.

При этом процедура сопряжена с определенными рисками: в некоторых случаях некоторое количество дефектных митохондрий остаются в яйцеклетке и начинают размножаться. Этот процесс может привести к заболеванию ребенка.

Точное количество успешно проведенных ЭКО с донорскими митохондриями не разглашается из соображений конфиденциальности. Однако в Министерстве здравоохранения и социального обеспечения Великобритании заявили, что число рожденных детей не превышает пяти.

Разрешение на проведение уникального метода ЭКО было получено в 2015 году после внесения парламентом поправок в закон. Клиника Ньюкасла стала первым и единственным национальным центром, получившим лицензию на совершение процедуры.