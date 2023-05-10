Песков объяснил длительность спецоперации на Украине

Песков объяснил длительность СВО вмешательством Запада на стороне Украины

Специальная военная операция (СВО) начиналась как защитная мера России в конфликте с Украиной, сейчас же участником этого конфликта фактически является Запад. Это телеканалу ATV Республики Сербской объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в момент начала СВО трудно было себе представить, что НАТО, США и Европа «сначала косвенно, а потом напрямую вмешаются в этот конфликт». По его словам, речь идет об огромных поставках Киеву западных вооружений, боеприпасов и финансовых средств, причем «каждый раз идет речь о повышении уровня и тактико-технических характеристик этих вооружений. Сначала одни ракеты, потом ракеты помощнее, больше дальность», — указал он.

10 мая глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что Украина сдастся через несколько дней в случае прекращения поставок военной техники западными странами. Военный конфликт, по словам представителя ЕС, немедленно закончится, однако мир не будет отвечать интересам западного сообщества.

9 мая президент России Владимир Путин заявил, что нынешняя Украина стала заложником государственного переворота и разменной монетой в руках Запада. По его словам, именно на базе насильственной смены власти в 2014 году сейчас на Украине сложился «преступный режим», реализующий «жестокие и корыстные планы своих западных хозяев».