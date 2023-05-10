Боррель назвал способ немедленно прекратить конфликт на Украине

Боррель: прекращение поддержки Запада позволит немедленно прекратить конфликт на Украине

Если страны Запада прекратят военную поддержку Киева, это позволит немедленно прекратить конфликт на Украине. Такой способ назвал глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель, передает La Sexta.

«Я знаю, как покончить с войной немедленно: я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться через несколько дней. Все, война окончена», — высказался глава евродипломатии. При этом он усомнился в том, что мир, достигнутый таким путем, будет отвечать интересам западного сообщества.

Боррель заявил, что при таком развитии событий Украина превратится в марионеточную страну по примеру Белоруссии и лишится своих свобод.

Ранее Боррель заключил, что конфликт на Украине показал существующие разногласия Запада с другими частями мира. «Есть риск, что эти расхождения будут расти и превратятся в значительный разрыв», — допустил глава европейской внешнеполитической службы.