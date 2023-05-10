Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:04, 10 мая 2023Мир

Боррель назвал способ немедленно прекратить конфликт на Украине

Боррель: прекращение поддержки Запада позволит немедленно прекратить конфликт на Украине

Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Globallookpress.com

Если страны Запада прекратят военную поддержку Киева, это позволит немедленно прекратить конфликт на Украине. Такой способ назвал глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель, передает La Sexta.

«Я знаю, как покончить с войной немедленно: я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться через несколько дней. Все, война окончена», — высказался глава евродипломатии. При этом он усомнился в том, что мир, достигнутый таким путем, будет отвечать интересам западного сообщества.

Боррель заявил, что при таком развитии событий Украина превратится в марионеточную страну по примеру Белоруссии и лишится своих свобод.

Ранее Боррель заключил, что конфликт на Украине показал существующие разногласия Запада с другими частями мира. «Есть риск, что эти расхождения будут расти и превратятся в значительный разрыв», — допустил глава европейской внешнеполитической службы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин начал подготовку денонсации договора об обычных вооружениях в Европе
На Дальнем Востоке арестовали пожелавшие уйти из российских вод суда
Галустян объяснил нежелание стать участником популярного шоу на ТНТ
Назван неожиданный способ повышения потенции
Стало известно о безуспешной попытке ВСУ атаковать Москву дронами в День Победы
Российская стилистка назвала самую модную обувь на лето
Танец Киркорова в «леопардовых» штанах возмутил пользователей сети
Российские дети ради забавы пробили голову камнем первокласснику
На Украине высказались про еще одно контрнаступление
Украинские диверсанты вступили в бой с пограничниками в Курской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.