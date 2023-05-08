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13:38, 8 мая 2023Мир

Боррель заявил о разногласиях Запада с другими частями мира

Боррель заявил, что конфликт на Украине показал разногласия Запада с другими частями мира

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Конфликт на Украине показал разногласия Запада с другими частями мира, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Об этом он высказался в своем блоге.

«Конфликт России и Украины воссоединил трансатлантический альянс и в то же время обнажил разногласия с другими частями мира. Есть риск, что эти расхождения будут расти и превратятся в значительный разрыв», — говорится в публикации.

Боррель в ней также привел цитату экс-министра иностранных дел Великобритании Дэвида Милибэнда, заявившего в публикации на Foreign Affairs, что разрыв между Западом и другими регионами выходит за рамки российско-украинского конфликта. «Напротив, он [разрыв] является результатом глубокого недовольства — а на самом деле, гнева — относительно неправильного управления Западом процесса глобализации после окончания Холодной войны», — писал Милибэнд.

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Олег Давыдов
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