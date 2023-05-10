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10:09, 10 мая 2023Среда обитания

Россияне стали реже продавать квартиры по доверенности

«ИНКОМ-Недвижимость»: доля проданных по доверенности квартир в России сократилась до 10%

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Доля проданных по доверенности квартир в России сократилась до 10 процентов. О том, что граждане стали реже избавляться от жилья таким способом, сообщают «Известия» со ссылкой на данные «ИНКОМ-Недвижимость».

«Все, кому нужно было срочно продать жилье через доверенное лицо, уже это сделали. Тем не менее продаж по доверенностям много — их доля сейчас в два раза превышает стандартный для вторичного рынка показатель», — отметила юрисконсульт офиса «Академическое» Наталья Киселева. Обычно доля сделок по доверенности составляет около пяти процентов от общего объема продаж.

Осенью 2022 года доля продаж жилья по доверенности резко выросла с 5 до 17 процентов. Речь идет о доверенностях, подтвержденных российскими и зарубежными нотариусами, а также заверенных в консульском отделе посольства России за рубежом. Эксперты подчеркивают, что половина покупателей относятся к сделкам без участи собственника с настороженностью и отказываются от их заключения.

Ранее сообщалось, что в феврале доля сделок с вторичным жильем через посредников в Москве достигла рекордных 25 процентов от общего объема.

Александра Качан
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