Стала известна причина обысков в украинском издании «Думская»

«Страна.ua»: обыски в издании «Думская» связаны с делом против депутата Деревянко

Стало известно о причине обысков Службы безопасности Украины (СБУ) в издании «Думская» в Одессе. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным журналистов, обыск связан с делом депутата Одесского областного совета Николая Деревянко, подозреваемого в незаконном выводе из госсобственности базы отдыха «Укрпочты» у прибрежной полосы в поселке Затока.

«Дело Николая Деревянко, это родственник депутата [Верховной Рады Алексея] Гончаренко, а поскольку «Думская» — его сайт, то пришли к ним в офис за печатями предприятий, которые и фигурируют в преступной схеме дерибана земли», — пояснил источник СМИ в СБУ. При этом он подчеркнул, что с журналисткой деятельностью следственные мероприятия не связаны.

Уточняется также, что сам Гончаренко расценил действия спецслужбы как попытку давления на него из-за его требования вернуть украинским военным в тылу доплаты в 30 тысяч гривен (свыше 62 тысяч рублей).

О визите СБУ с обыском в офис «Думской» стало известно 10 мая. В издании отметили, что это произошло на фоне конфликта руководства области с оппозицией, требующей возвращения надбавки для украинских военных.