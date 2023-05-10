Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:11, 10 мая 2023Бывший СССР

Стала известна причина обысков в украинском издании «Думская»

«Страна.ua»: обыски в издании «Думская» связаны с делом против депутата Деревянко

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Стало известно о причине обысков Службы безопасности Украины (СБУ) в издании «Думская» в Одессе. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным журналистов, обыск связан с делом депутата Одесского областного совета Николая Деревянко, подозреваемого в незаконном выводе из госсобственности базы отдыха «Укрпочты» у прибрежной полосы в поселке Затока.

«Дело Николая Деревянко, это родственник депутата [Верховной Рады Алексея] Гончаренко, а поскольку «Думская» — его сайт, то пришли к ним в офис за печатями предприятий, которые и фигурируют в преступной схеме дерибана земли», — пояснил источник СМИ в СБУ. При этом он подчеркнул, что с журналисткой деятельностью следственные мероприятия не связаны.

Уточняется также, что сам Гончаренко расценил действия спецслужбы как попытку давления на него из-за его требования вернуть украинским военным в тылу доплаты в 30 тысяч гривен (свыше 62 тысяч рублей).

О визите СБУ с обыском в офис «Думской» стало известно 10 мая. В издании отметили, что это произошло на фоне конфликта руководства области с оппозицией, требующей возвращения надбавки для украинских военных.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
Путин снял запрет на полеты в Грузию. Когда туристам ждать возобновления прямых рейсов?
В Турции оценили вероятность второго тура президентских выборов
Медведев отреагировал на переименование Польшей Калининграда в Крулевец
В Польше раскрыли сумму изъятых у посольства России средств
В Челябинске отреагировали на возмутившую депутата серию «Гриффинов» о городе
Глава Федерации дзюдо России объяснил скандал с георгиевскими лентами на ЧМ
Москвичи признались в нехватке денег для обновления своего гардероба
В России ответили на решение Польши переименовать Калининград
Россиянина задержали за тайную съемку девушек в примерочных в торговом центре
Президент Грузии призвала обсудить визовый режим для россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.