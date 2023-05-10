СБУ пришла с обысками к украинскому изданию «Думская»

«Думская»: СБУ проводит обыски в редакции и не пускает журналистов на рабочие места

На Украине в офис украинского издания «Думская» пришли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) для проведения обыска. Об этом говорится на сайте издания.

«Видимо, в разгар полномасштабной войны с РФ у власти нет более важных дел, и она решила заткнуть рот неугодным СМИ и депутатам посредством запугивания и обысков», — заявили в «Думской».

Пресс-служба полиции заверила, что мероприятие не имеет отношения к работе СМИ, и правоохранители не станут мешать работе журналистов. Однако в редакции сообщили, что ее сотрудникам не дают пройти на рабочие места, объясняя ограничение тайной следствия.

В «Думской» отметили, что обыск произошел на фоне конфликта руководства области с оппозицией, которая требует возвращения надбавки в 30 тысяч гривен для украинских военных. Издание напомнило, что регулярно освещает тему надбавок.

Ранее в СБУ прокомментировали подрыв автомобиля российского писателя Захара Прилепина в деревне Пионерское, отметив, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть свою причастность к теракту.

Взрыв автомобиля Audi Q7, в котором находились Прилепин и его 27-летний водитель Александр Шубин, произошел 6 мая в Нижегородской области. В результате случившегося Шубин скончался, а писатель получил многочисленные травмы. Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт.