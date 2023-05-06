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23:19, 6 мая 2023Бывший СССР

СБУ прокомментировала свою причастность к подрыву автомобиля Прилепина

СБУ не стала подтверждать или опровергать свою причастность к подрыву автомобиля Прилепина

Фото: Елизавета Семина / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) прокомментировала подрыв автомобиля российского писателя и политика Захара Прилепина в деревне Пионерское, отметив, что не может ни подтвердить, не опровергнуть свою причастность к теракту. Об этом пресс-служба ведомства сообщила изданию «Украинская правда».

«Официально мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть причастность СБУ», — заявили в СБУ.

При этом отмечается, что глава СБУ Василий Малюк ранее неоднократно подчеркивал, что в настоящее время киевские власти не могут раскрывать информацию о том, кто стоит за тем или иным случаем. По его словам, говорить об этом можно будет лишь после победы Украины.

Взрыв автомобиля Audi Q7, в котором находились Прилепин и его 27-летний водитель Александр Шубин, произошел 6 мая в Нижегородской области. В результате случившегося Шубин скончался, а писатель получил многочисленные травмы.

Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация из Украины «Атеш».

Позже стало известно о задержании двоих мужчин, которые оказались причастны к инциденту. По словам первого подозреваемого, он был завербован одной из украинских спецслужб несколько лет назад и передавал нужную информацию в обмен на денежное вознаграждение.

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Марина Совина
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