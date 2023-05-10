Рогов рассказал о начале производства FPV-беспилотников в Запорожской области
В Запорожской области начали производство FPV-беспилотников (first-person view, «вид от первого лица») собственной разработки и подготовку их операторов. Об этом сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Чиновник отметил, что летательные аппараты уже работают на линии соприкосновения, они производят разведку как дроны-камикадзе или сбрасывают гранаты.
«Сейчас речь может идти о производстве сотен штук дронов в месяц. Это дроны запорожской разработки», — заявил Рогов.
Он добавил, что «Крылья победы» работает как производство и учебный центр, в настоящее время около 15 человек обучаются на компьютерах с очками виртуальной реальности. После тренировок в количестве 100-150 часов операторам доверяют управление настоящими беспилотниками.
В апреле стало известно, что уральская компания «Беспилотные аппараты» разработала реактивный FPV дрон-камикадзе самолетного типа К-5.