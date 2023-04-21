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15:23, 21 апреля 2023Наука и техника

В России разработали реактивный FPV-дрон

Компания «Беспилотные аппараты» разработала реактивный FPV-дрон самолетного типа

Фото: Telegram-канал РИА Новости

Уральская компания «Беспилотные аппараты» разработала реактивный FPV (First person view) дрон-камикадзе самолетного типа К-5. Опытный образец беспилотного летательного аппарата (БПЛА) представили на выставке «Экипировка» на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы сделали БПЛА реактивным для того, чтобы получить скорость. Возможности по маневрированию позволяют двигаться с такой скоростью. Кроме того, БПЛА оснащен искусственным интеллектом и компьютерным зрением, он работает в рамках тепловых сигнатур и в рамках образов. В том числе в ближайшее время будет использована возможность корректировки инерциальной системы, что позволит полностью избавиться от использования радиоканалов», — рассказали на стенде компании.

Разработчики отметили, что оператору дрона будет достаточно вывести аппарат в район нахождения цели, а бортовая система самостоятельно нацелит БПЛА на конкретный объект поражения.

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Беспилотник К-5 получил турбореактивный двигатель, который позволяет ему развивать скорость до 400 километров в час, а крейсерская скорость составляет 200 километров в час. Аппарат способен пролететь до 90 километров и нести до шести килограммов полезной нагрузки. Отмечается, что все компоненты, за исключением двигателя, российские. Дрон можно запускать с наземной катапульты или при помощи твердотопливного ракетного разгонного устройства.

Представитель разработчика добавил, что БПЛА проходит испытания. Тесты планируют завершить до конца 2023 года и представить линейку серийных изделий в разведывательном и ударном исполнении.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин сообщил, что российский дрон «Ланцет» опасен для Вооруженных сил Украины из-за своей бесшумной работы.

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Даниил Иринин
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