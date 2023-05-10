Грузия решила допустить рейсы не попавших под санкции российских авиакомпаний

В Минэкономики Грузии решили допустить рейсы не попавших под санкции авиакомпаний из РФ

Грузия допустит прямые рейсы не попавших под санкции российских авиакомпаний. Об этом сообщили в Министерстве экономики и устойчивого развития республики, пишет РИА Новости.

Как заявила замглавы ведомства Мариам Квривишвили, прямые полеты будут допущены после получения соответствующего запроса от российской стороны. При этом она отметила, что подобная мера облегчит возвращение соотечественников в Грузию.

Квривишвили также выразила мнение, что восстановление прямого авиасообщения между Россией и республикой не повлияет на отношения Тбилиси с Европейским союзом (ЕС). «Мы уверены, что это решение никак не повлияет на наш четкий выбор стать членом европейской семьи, поскольку Грузия не будет принимать санкционные авиакомпании и суда», — подчеркнула она.

Ранее депутат от партии «Лело» Саломе Самадашвили заявляла, что грузинская оппозиция ждет заявления правительства страны по вопросу открытия прямого авиасообщения с Россией, надеясь, что руководство республики не пойдет на такой шаг.