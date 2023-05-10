Грузинская оппозиция призвала отказаться от открытия авиасообщения с Россией

Грузинский депутат Самадашвили призвала отказаться от авиасообщения с Россией ради ЕС

Оппозиция Грузии ждет заявления правительства страны по вопросу открытия прямого авиасообщения с Россией и надеется, что руководство республики не пойдет на такой шаг, заявила депутат от партии «Лело» Саломе Самадашвили, сообщает РИА Новости.

«Мы ждем первого заявления от руководства о том, если, конечно, они не решили провалить шанс получения статуса кандидата в члены ЕС, что власти не допустят восстановления прямых рейсов с Россией до тех пор, пока Россия находится под санкциями», — сказала она.

Самадашвили также сообщила, что, по ее мнению, главная задача Москвы — не дать Тбилиси получить статус страны-кандидата в Европейский союз (ЕС).

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала власти страны созвать заседание Совета безопасности, чтобы обсудить вопрос введения трехмесячных виз для россиян. По ее мнению, такой шаг неприемлем, в частности, из-за ситуации на Украине.