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16:15, 10 мая 2023Бывший СССР

Грузинская оппозиция призвала отказаться от открытия авиасообщения с Россией

Грузинский депутат Самадашвили призвала отказаться от авиасообщения с Россией ради ЕС

Фото: Владимир Умикашвили / РИА Новости

Оппозиция Грузии ждет заявления правительства страны по вопросу открытия прямого авиасообщения с Россией и надеется, что руководство республики не пойдет на такой шаг, заявила депутат от партии «Лело» Саломе Самадашвили, сообщает РИА Новости.

«Мы ждем первого заявления от руководства о том, если, конечно, они не решили провалить шанс получения статуса кандидата в члены ЕС, что власти не допустят восстановления прямых рейсов с Россией до тех пор, пока Россия находится под санкциями», — сказала она.

Самадашвили также сообщила, что, по ее мнению, главная задача Москвы — не дать Тбилиси получить статус страны-кандидата в Европейский союз (ЕС).

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала власти страны созвать заседание Совета безопасности, чтобы обсудить вопрос введения трехмесячных виз для россиян. По ее мнению, такой шаг неприемлем, в частности, из-за ситуации на Украине.

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Алевтина Запольская
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