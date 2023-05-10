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06:16, 10 мая 2023Мир

Американский генерал назвал главный страх НАТО

Генерал ВВС США Бридлав назвал победу Украины на поле боя главным страхом НАТО

Фото: Globallookpress.com

Отставной генерал ВВС США и бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав назвал главным страхом Североатлантического альянса победу Украины. Об этом он заявил в беседе с телеканалом ABC Action News.

По словам Бридлава страх связан с тем, что Россия никогда не допустит своего поражения. «Мы боимся ядерной эскалации, и мы боимся распространения войны в Европе», — заявил генерал.

Бридлав отметил, что риторика сдерживания, которую, по его словам, использует президент РФ Владимир Путин, оказывает «бешеный» эффект, при этом США поддаются этой словесной войне. По мнению генерала, этот рычаг воздействия стал причиной ограниченной помощи Украине, что, в свою очередь, обеспечивает безопасность России.

«Мы даем Украине достаточно, чтобы она не потерпела поражение на поле боя. Но я считаю очевидным, что мы не даем Украине того, что ей нужно для победы», — добавил Бридлав.

Ранее доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис в статье для 19FortyFive предсказал, что Россия и НАТО исключат Украину из архитектуры безопасности в Европе.

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Екатерина Подвигина
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