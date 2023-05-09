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21:25, 9 мая 2023Интернет и СМИ

Украине предсказали исключение из архитектуры безопасности в Европе

Политолог Харрис заявил, что РФ и НАТО исключат Украину из системы безопасности в Европе

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис в статье для 19FortyFive предсказал, что Россия и НАТО исключат Украину из архитектуры безопасности в Европе.

По его мнению, европейский континент ждет «мрачное будущее» и разделение на два вооруженных лагеря, с одной стороны окажутся Россия и Белоруссия, с другой — Североатлантический альянс.
«Это рецепт холодного, неумолимого и ничем не украшенного мира. Но даже эта спящая версия системы безопасности, похоже, исключает Украину», — заявил политолог.

Харрис выразил мнение, что, несмотря на все жертвы Киева ради вступления в НАТО, он не получит доступ к «ядерному зонтику», под который удалось попасть всем его соседям.

Ранее политолог заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не станет отказываться от идеи захвата Запорожья, Крыма и Донбасса в случае временного перемирия между Москвой и Киевом.

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Марина Совина
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