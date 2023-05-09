Политолог Питер Харрис: Зеленский не станет отказываться от реванша в случае перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский не станет отказываться от идеи захвата Запорожья, Крыма и Донбасса в случае временного перемирия между Москвой и Киевом. Об этом пишет доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис в материале для сайта 19FortyFive.

По мнению эксперта из США, соглашение, которое закрепит сложившийся статус-кво, не сбавит реваншистских планов лидера Украины. «Даже если они примут раздел Украины как краткосрочную меру, чтобы остановить кровопролитие, киевские лидеры наверняка столкнутся с внутренним давлением, требующим вернуть утраченные территории, если когда-нибудь представится такая возможность в будущем», — рассказал Харрис.

Политолог отметил, что в настоящий момент, если между двумя странами наступит мир, у руководства Украины все равно будет достаточно стимулов для возобновления боевых действий и обеспечения более выгодных условий для нового этапа переговоров. В свою очередь, в Москве не раз предупреждали, что попытки вооруженных сил Украины отторгнуть российские территории приведут к мощному ответу.