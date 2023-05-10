Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:13, 10 мая 2023Культура

В Госдуме призвали запретить серию «Гриффинов» со спивающимися челябинцами

Депутат Лантратова призвала запретить серию «Гриффинов» со спивающимися челябинцами

Кадр: мультсериал «Гриффины»

Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова призвала запретить эпизод анимационного сериала «Гриффины», где показаны пьющие жители Челябинска. Об этом она сообщила в разговоре NEWS.ru.

Общественный деятель назвала серию проекта «осознанной работой против нашей страны», а также «информационной войной через художественные произведения». «Хотела бы я, чтобы этот мультфильм увидел мой сын? Нет. Я ему лучше покажу невероятной красоты озеро Тургояк, национальный парк Зюраткуль, Игнатьевскую пещеру, Аркаим. Это ему и поможет сделать выводы о регионе», — подчеркнула Лантратова.

Депутат Госдумы выразила надежду на то, что руководство телеканалов ограничит показ некоторых серий шоу, а также добавила, что Челябинск является стратегически важным регионом.

«Там развивается сфера культуры. Есть театры, симфонический оркестр, регулярно проходят различные выставки. Два фильма, выпущенные челябинскими продюсерами, стали рекордсменами кинопроката последних лет — "Чебурашка" и "Холоп"», — заявила общественница.

В упомянутом депутатом эпизоде главные герои проекта отправляются в город, который называют «уральским Чикаго». Жители Челябинска много пьют, читают газету «Россия вчера», подвергаются избиениям со стороны правоохранительных органов и заражаются «коровьей чумой».

Ранее в Москве работница ЖЭК приняла дрон с камерой за беспилотник и сорвала съемки фильма российского режиссера Рената Давлетьярова.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Россия решила денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Что это значит?
Известный комик рассказал о знакомстве с Павлом Дуровым
Одна из крупнейших нефтесервисных компаний мира ограничила деятельность в России
Жена комика Соболева показала кормление ребенка грудью на видео
Осужденного за убийство россиянина задержали за угрозы судье, экс-жене и дочери
Минобороны назвало потери украинских войск в районе Артемовска
В Великобритании родился первый ребенок от ДНК трех человек
Украина попросила у Бразилии бронетранспортеры для эвакуации раненых
Минобороны отчиталось о ходе боев за Артемовск
Российская армия пресекла деятельность пяти украинских ДРГ на одном направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.