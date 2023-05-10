В Госдуме призвали запретить серию «Гриффинов» со спивающимися челябинцами

Депутат Лантратова призвала запретить серию «Гриффинов» со спивающимися челябинцами

Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова призвала запретить эпизод анимационного сериала «Гриффины», где показаны пьющие жители Челябинска. Об этом она сообщила в разговоре NEWS.ru.

Общественный деятель назвала серию проекта «осознанной работой против нашей страны», а также «информационной войной через художественные произведения». «Хотела бы я, чтобы этот мультфильм увидел мой сын? Нет. Я ему лучше покажу невероятной красоты озеро Тургояк, национальный парк Зюраткуль, Игнатьевскую пещеру, Аркаим. Это ему и поможет сделать выводы о регионе», — подчеркнула Лантратова.

Депутат Госдумы выразила надежду на то, что руководство телеканалов ограничит показ некоторых серий шоу, а также добавила, что Челябинск является стратегически важным регионом.

«Там развивается сфера культуры. Есть театры, симфонический оркестр, регулярно проходят различные выставки. Два фильма, выпущенные челябинскими продюсерами, стали рекордсменами кинопроката последних лет — "Чебурашка" и "Холоп"», — заявила общественница.

В упомянутом депутатом эпизоде главные герои проекта отправляются в город, который называют «уральским Чикаго». Жители Челябинска много пьют, читают газету «Россия вчера», подвергаются избиениям со стороны правоохранительных органов и заражаются «коровьей чумой».

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