В Москве принявшая дрон с камерой за БПЛА работница ЖЭКа сорвала съемки фильма

Работница ЖЭКа приняла дрон с камерой за БПЛА и сорвала съемки фильма Рената Давлетьярова

В Москве работница ЖЭКа приняла дрон с камерой за беспилотник и сорвала съемки фильма российского режиссера Рената Давлетьярова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Авторы проекта под названием «Человек из ниоткуда» должны были доснять несколько кадров с помощью летающего устройства. В начале съемочного процесса работница коммунальной службы призвала опустить дрон на землю, заявив о том, что ей поступил приказ «бороться» с такими устройствами.

Глава съемочной группы Георгий Трифильцев рассказал, что уведомил о полете дрона МВД и чиновников, однако женщина продолжила требовать прекращения съемок. На место прибыл участковый, который забрал Трифильцева в отделение для дальнейших разбирательств. Там глава съемочной группы написал объяснительную, однако проект так и не удалось доснять: режиссер Давлетьяров отказался работать в таких условиях и уехал с площадки, на которой происходило производство его же фильма.

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