Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:35, 28 апреля 2023Культура

В Москве принявшая дрон с камерой за БПЛА работница ЖЭКа сорвала съемки фильма

Работница ЖЭКа приняла дрон с камерой за БПЛА и сорвала съемки фильма Рената Давлетьярова

Фото: Ben Griffiths / Unsplash

В Москве работница ЖЭКа приняла дрон с камерой за беспилотник и сорвала съемки фильма российского режиссера Рената Давлетьярова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Авторы проекта под названием «Человек из ниоткуда» должны были доснять несколько кадров с помощью летающего устройства. В начале съемочного процесса работница коммунальной службы призвала опустить дрон на землю, заявив о том, что ей поступил приказ «бороться» с такими устройствами.

Глава съемочной группы Георгий Трифильцев рассказал, что уведомил о полете дрона МВД и чиновников, однако женщина продолжила требовать прекращения съемок. На место прибыл участковый, который забрал Трифильцева в отделение для дальнейших разбирательств. Там глава съемочной группы написал объяснительную, однако проект так и не удалось доснять: режиссер Давлетьяров отказался работать в таких условиях и уехал с площадки, на которой происходило производство его же фильма.

Ранее в Москве 87-летнюю пенсионерку придавило тяжелым световым оборудованием во время съемок фильма «Ненормальный» режиссера Глеба Орлова.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену
Стало известно о гибели под Кременной кандидата в пресс-секретари Зеленского
В Чехии приняли резолюцию против участия сборной России в Олимпиаде
Рианна озвучит Смурфетту в новом мультфильме о «Смурфиках»
Дочь Глюкозы заявила о любви к секонд-хендам
Bosch продал заводы в России
Россиянка раскрыла способ вычислить плохой отель в Египте по отзывам
Адвокат Блиновской попросил суд установить запрет на определенные действия
Власти США обязали раскрыть число американских военных на Украине
Эмоциональное состояние женщин связали с составом кишечной микробиоты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.