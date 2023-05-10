Чувство вины заставило мужчину сознаться в совершенном 15 лет назад убийстве

FNC: мужчина из США позвонил в полицию и сознался в совершенном в 2008 году убийстве

В США житель штата Нью-Мексико самостоятельно сдался полиции и сознался в убийстве, которое совершил в 2008 году. Об этом сообщает Fox News Channel (FNC).

37-летний Тони Рэй Перальта позвонил в экстренные службы 2 мая и сказал диспетчеру, что расправился с 69-летним Уильямом Блоджеттой 15 лет назад. Преступник сказал, где он находится, и дождался приезда полицейских. На допросе он расплакался и сказал, что сознаться его заставило чувство вины, «съедавшее его изнутри».

Мужчина рассказал, что зарыл труп жертвы под досками в одной из комнат дома. Там правоохранители действительно обнаружили человеческие останки. «Мне нет никаких оправданий. У других людей они бывают, но у меня нет ни единого», — сказал Перальта. Он также попросил передать родным убитого, что тот был хорошим человеком и не заслуживал смерти.

Уильям Блоджетта числился пропавшим без вести с начала 2009 года, а родные и знакомые в последний раз видели его в декабре 2008-го. Перальта снимал у покойного жилье и с самого начала был подозреваемым по делу о его исчезновении, но, так как последний не был найден, следствие зашло в тупик. При этом женщина, с которой Блоджетта состоял в романтических отношениях, утверждала, что тот хотел выселить Перальту, потому что между мужчинами произошел конфликт с дракой.

В данный момент детективы продолжают работать с раскаявшимся убийцей, устанавливая все детали преступления.

В октябре 2021 года сообщалось, что житель США пришел в полицейский участок и сознался в убийстве знакомой, которое совершил десятью годами ранее. Преступник сказал, что, после того как уверовал в бога, не смог больше жить с чувством вины и решил сдаться в руки правосудия.