Мужчина уверовал в бога и признался в убийстве десятилетней давности

Убийца уверовал в бога и сдался полиции спустя десять лет после совершения преступления

В США мужчина пришел в полицейский участок и сознался в убийстве, совершенном десять лет назад. Об этом сообщает New York Post.

Детективам из штата Флорида удалось поставить точку в деле об убийстве десятилетней давности, которое все эти годы оставалось нераскрытым. 43-летний Бенджамин Молтон рассказал на допросе, что он задушил Николь Скотт в порыве гнева.

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Мужчина также дал показания полиции о своих действиях во время преступления, совершенного в 2011 году. Молтон раскрыл подробности убийства, которые никогда не обнародовались и были известны только следствию. Убийца признался, что после того, как уверовал в бога, не смог больше жить с чувством вины и решил сдаться на волю правосудия.

Убийца вошел в полицейский участок по доброй воле, что подтверждают записи с камер видеонаблюдения, и покинул его в сопровождении сотрудников полиции. Сейчас он заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что полиция штата Иллинойс задержала мужчину, подозреваемого в убийстве 50-летней давности. Преступника удалось вычислить благодаря тесту ДНК.

