Спасение человека помогло раскрыть двойное убийство 39-летней давности

В американском штате Колорадо спасатель помог раскрыть двойное убийство 39-летней давности, опознав человека, которому он помог в день преступления, сообщает The Guardian.

6 января 1982 года в Колорадо 21-летняя Аннетт Шни и 29-летняя Барбара Джо Оберхольцер пропали, когда ловили попутку на трассе недалеко от горнолыжного курорта Брекенридж, где они работали. Тело Оберхольцер нашли на следующий день, тело Шни с огнестрельным ранением в спину — только через шесть месяцев.

Все эти годы преступление оставалось нераскрытым. Спустя 39 лет подозрения в адрес одного из фигурантов, Алана Филлипса, подтвердились после анализа образцов ДНК, взятых на месте преступления и хранившихся все это время.

Окончательно установить личность преступника помог бывший пожарный Дэйв Монтойя. Когда фотографию Филлипса как подозреваемого показали на местном телевидении, Монтойя опознал в нем человека, которого он спас неподалеку от места преступления в ту же ночь. Филлипс застрял на своем автомобиле на заснеженном горном перевале и подавал сигналы фарами. Его заметили из небольшого самолета и сообщили пожарным, которые выехали на место. Обрадованный спасением Филлипс рассказал Монтойе тогда, что напился и решил поехать домой напрямую через перевал. Пожарный вспомнил, что заметил в тот момент большой синяк на лице Филлипса, но тот объяснил это тем, что ударился о машину в нулевой видимости.

Воспоминания спасателя позволили следователям окончательно понять, что именно Филлипс, которому сейчас 70 лет, был преступником. Они считают, что перед тем, как застрять на горе, он похитил и застрелил обеих девушек, бросив их тела в реку.

Отец троих детей был арестован, суд запланирован на сентябрь. Все эти годы Филлипс жил неподалеку от места убийства.