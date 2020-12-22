Обвиняемый в убийстве подруги американец попросил защиты у президента России

Гражданин США Джеффри Байер, находящийся в московском СИЗО, попросил защиты у президента России Владимира Путина. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, американец ожидает экстрадиции на родину, где власти штата Колорадо обвиняют его в убийстве своей подруги и ее собаки. Байер в ходатайстве Путину заявляет, что стал жертвой политического преследования, поэтому вынужден искать «защиту и убежище» в единственной, по его мнению, «независимой и сильной стране, способной противостоять произволу властей США». Иностранец также просит предоставить ему российское гражданство.

Его задержали в Колорадо 11 июля 2016 года по обвинению в убийстве своей пропавшей подруги Шарлин Войт. Через некоторое время он был освобожден. Байер тут же покинул страну, перебравшись в Москву. Здесь он открыл свой бизнес, женился на россиянке, которая родила ему дочь. Однако американец оформил помолвку с другой женщиной и получил бессрочный вид на жительство иностранного гражданина в России.

Между тем власти США объявили его в розыск по линии Интерпола. Байера задержали в Москве и поместили в СИЗО до марта 2021 года. Генпрокуратура России должна рассмотреть запрос коллег из США о его экстрадиции и принять решение.

Если президент России согласится предоставить Байеру российское гражданство, тогда он избежит выдачи США, так как своих граждан Россия, согласно конституции, не выдает, а от американского гражданства арестант уже отказался.