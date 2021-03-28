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Подозреваемого в убийстве женщины нашли спустя 42 года

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Фото: @WeldSheriff

В США арестовали и предъявили обвинения подозреваемому в убийстве женщины, которое произошло 42 года назад. Об этом сообщает CNN.

На 64-летнего жителя штата Канзас пали подозрения после того, как его ДНК обнаружилось на одежде и под ногтями жертвы. По версии следствия, Джеймс Герман Дай в 1979 году изнасиловал и задушил поясом от пальто 29-летнюю сотрудницу колледжа в соседнем штате Колорадо.

Обвиняемый сообщил детективам, что никогда не слышал об этом убийстве, не знал жертву и не убивал ее. Однако следователи выяснили, что за несколько месяцев до преступления Дэй был зачислен в то самое учебное заведение.

Сейчас подозреваемый находится под стражей и ожидает перевода в Колорадо.

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Man arrested in 1979 killing after DNA match